Burgemeester New York laat nieuwjaarsviering op Times Square doorgaan: “Het wordt een geweldig feest”

UPDATE Van “zwak” tot “nieuwe kansen”: afgezwakt klimaatak­koord kan rekenen op veel kritiek (en een beetje optimisme)

Het slotakkoord op de klimaattop COP26 lokt uiteenlopende reacties uit. Klimaatorganisaties en -activisten zijn kritisch. Zo schreef Greta Thunberg op Twitter: De #COP26 is voorbij. Hier is een korte samenvatting: blah, blah, blah.” Ook voor Groen-voorzitster Meyrem Almaci is het akkoord teleurstellend. “Geen ‘Parijs-moment’ in Glasgow. Er zijn stappen vooruit gezet, maar onvoldoende”.

14 november