Burgemeester Moskou: “Gewonde en lichte schade aan twee gebouwen na droneaanval”

De burgemeester van Moskou zegt dat twee residentiële gebouwen in de stad afgelopen nacht licht beschadigd zijn geraakt door een droneaanval. Daarbij zou een persoon gewond zijn geraakt, meldt het Russische staatspersagentschap Ria op basis van de hulpdiensten. “Alle hulpdiensten van de stad zijn ter plaatse op de plekken waar de incidenten plaatsvonden", zegt burgemeester Sergej Sobjanin in een verklaring.

Volgens het Russische staatspersbureau Ria werden sommige mensen in een straat in het zuiden van de stad geëvacueerd. Op verschillende Russische Telegramkanalen wordt gemeld dat in de nacht van maandag op dinsdag vier tot tien drones werden neergehaald, meldt persbureau Reuters, dat de berichten niet onafhankelijk heeft kunnen verifiëren.

Op sociale media zijn beelden te zien van vliegende drones boven de stad. Het is voorlopig nog onduidelijk wie er achter de droneaanval zit. Mogelijk gaat het om een Russische ‘valse vlag’-operatie.

KIJK. Begin deze maand zouden twee drones het Kremlin hebben proberen aan te vallen

Eerder deze maand was het Kremlin het doelwit van een aanval met twee drones. Die konden worden neergehaald en er was geen sprake van schade of gewonden, maar de Russische autoriteiten bestempelden het incident niettemin als een aanslag op het leven van president Vladimir Poetin.

Moskou ligt op meer dan 1.000 kilometer van Oekraïne. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne is de hoofdstad maar zelden het doelwit van droneaanvallen geworden, in tegenstelling tot plekken elders in het land.

Later meer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Begin deze maand zouden twee drones het Kremlin hebben proberen aan te vallen. Archiefbeeld. © Photo News