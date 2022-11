Burgemeester: luchtalarm klinkt op de Krim

Zelfverde­di­ging of oorlogsmis­daad? Beelden tonen hoe overgave elf Russische soldaten helemaal fout gaat

Er is grote commotie over beelden die vrijdag opdoken op sociale media en waarop te zien is hoe een poging van Oekraïense militairen om een groep Russische soldaten in te rekenen helemaal fout gaat. Eén van de Russen opent plots het vuur en als de camera weer begint te lopen, liggen alle elf Russen dood op de grond. “Van dichtbij neergeschoten”, volgens een analyse van de krant ‘The New York Times’. Rusland spreekt van een oorlogsmisdaad, terwijl Oekraïne volhoudt dat het om zelfverdediging gaat. De Verenigde Naties zegt de zaak te onderzoeken.

22 november