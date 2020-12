Burgemeester Liverpool gearresteerd wegens corrruptie

Explosie in Engels waterzuiveringsbedrijf: vier doden

3 december Bij een grote explosie op het terrein van een waterzuiveringsinstallatie bij de Engelse stad Bristol, in het zuidwesten van Engeland, zijn vier doden en een gewonde gevallen. Eerder was er sprake van meerdere zwaargewonden. Volgens Britse media was het het tweede incident in twee weken tijd bij de waterzuivering in Avonmouth.