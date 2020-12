Buren willen verhinderen dat Trump permanent in Florida komt wonen

UPDATE Celstraf­fen van vier jaar tot levenslang voor medeplich­ti­gen aanslag Charlie Hebdo

16 december In het proces over de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo en de gijzeling bij de Hyper Cacher in Parijs in januari 2015, is Mohamed Belhoucine woensdag tot levenslang veroordeeld. Hoofdverdachte Ali Riza Polat kreeg dertig jaar cel. De andere beschuldigden kregen straffen van vier tot dertig jaar, zo melden lokale media. Het Franse gerecht liet voor zes van de veertien beschuldigden de verzwarende aanklacht van terrorisme laten vallen. De zes, onder wie de twee Belgen Michel Catino en Metin Karasular, werden schuldig bevonden aan criminele bendevorming.