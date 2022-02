Buren sloegen snel alarm, maar toch lag David drie jaar dood in zijn badkamer in Amsterdam

Italiaanse vrouw (70) pas twee jaar na overlijden thuis teruggevon­den: “Vergeten door eenzaam­heid”

In de buurt van het Italiaanse Comomeer is een vrouw van 70 jaar oud twee jaar na haar overlijden gemummificeerd teruggevonden. De dame lag dood in een stoel. Een intriest en pijnlijk verhaal dat het debat over eenzaamheid bij oudere mensen hard doet oplaaien in Italië.

