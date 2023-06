Buren over Nederlander die in Bretagne buurmeisje doodschoot: “Nog nooit een woord tegen ons gezegd”

‘Dr. Deep’: Amerikaan­se professor weer op land nadat hij liefst 100 dagen onder water leefde

Een Amerikaanse professor uit Florida, ook wel bekend als ‘Dr. Deep’, is weer boven water gekomen. Niet dat hij vermist was, hij vertoefde gewoon letterlijk onder water. En lang ook. De wetenschapper woonde liefst 100 dagen in een speciale onderwaterlodge, zonder aangepaste drukverlaging. Het gaat om een absoluut record.