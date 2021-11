Buitenlandse Zaken roept Belgen op Ethiopië te verlaten

De toestand in Ethiopië is al maandenlang precair. Begin november vorig jaar stuurde de Ethiopische premier Abiy Ahmed, in 2019 nog de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, het leger af op de opstandige regionale autoriteiten in Tigray. Destijds klonk het dat het een "kort en krachtig offensief" zou worden, maar intussen is de hele regio meegesleept geraakt in het conflict. Sindsdien is Tigray onderworpen aan wat de VN omschrijft als een de facto blokkade van humanitaire hulp.