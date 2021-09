Buitenlandministers VS en Frankrijk ontmoeten elkaar vandaag in New York voor tête-à-tête

De twee mannen hadden woensdagavond al "een goede gedachtenwisseling" in de marge van een vergadering van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, en "we verwachten dat ze vandaagopnieuw even bilateraal zullen samenzitten", aldus de verantwoordelijke aan de pers.

De relatie tussen de twee landen raakte onderkoeld nadat de VS samen met Australië en het Verenigd Koninkrijk een strategisch partnerschap hadden bekendgemaakt. Australië schrapte vervolgens een omvangrijke aankoop van duikboten in Frankrijk. Het ging om een miljardencontract. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, sprak in een reactie onder meer over "een mes in de rug" van Canberra en een "brutale" beslissing van Biden.