Buitenlandminister Zweden: VS garanderen onze veiligheid tijdens NAVO-aanvraag

Is de kans op een derde wereldoor­log reëel? Onze oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers legt uit vanuit Oekraïne

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft tegen Russische staatsmedia gezegd dat er een “reëel” gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt. Wel zou Rusland zo’n oorlog ontoelaatbaar vinden, stelt hij. Ook wil Rusland de “kunstmatige” risico’s op een nucleaire oorlog verminderen. Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers legt vanuit Oekraïne uit hoe reëel een derde wereldoorlog is. “We moeten opletten bij elke stap die we zetten”, luidt het.

26 april