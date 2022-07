Buitenlandminister Blinken dringt bij Russische collega Lavrov aan op vrijlating Amerikaanse burgers

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov hebben voor het eerst met elkaar gesproken sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Dat gesprek ging volgens Blinken over de mogelijke vrijlating van twee Amerikaanse burgers die door Moskou worden vastgehouden.

Bij de twee Amerikanen gaat om basketbalspeelster Brittney Griner, die in februari werd aangehouden omdat ze drugs op zak had, en om ex-marinier Paul Whelan die werd veroordeeld voor spionage. Volgens Amerikaanse media biedt Washington in ruil de veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Boet aan.

Volgens Blinken hadden ze “een direct gesprek” over een aanbod om Brittney Griner en Paul Whelan vrij te laten. “Ik heb er bij het Kremlin op aangedrongen om het substantiële voorstel dat we hebben gedaan over de vrijlating van Paul Whelan en Brittney Griner te aanvaarden”, zei Blinken.

Herbekijk: VS doen Rusland voorstel tot gevangenenruil

De twee ministers hadden het bovendien over de oorlog in Oekraïne. Zo liet Blinken weten aan de Russische minister dat plannen om de Oekraïense regering te vervangen en het grondgebied te annexeren “nooit zullen worden aanvaard”. “De wereld zal annexaties niet erkennen. We zullen Rusland bijkomende grote kosten opleggen als het zijn plannen uitvoert. Ook zullen we Oekraïne blijven steunen in zijn capaciteit om zichzelf te verdedigen”, aldus Blinken.