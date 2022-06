Brutale overval in 'Peaky Blinders'-stijl kan werk zijn van beruchte Pink Panthers: zo driest gingen ze in het verleden al te werk

Het is niet uitgesloten dat de brutale overval op een kunstbeurs in Maastricht eerder deze week het werk is van een beruchte bende juwelendieven: de Pink Panthers. Dat schrijft ‘De Telegraaf’. De bende heeft al een hele reeks feiten op haar actief en gaat telkens op een soortgelijke manier te werk: de overvallen zijn gedurfd - zo reden ze ooit een chique winkelcentrum binnen met twee wagens en sloegen ze al op de vlucht met een speedboot - ze duren doorgaans niet langer dan enkele minuten en de daders blijken bijzonder goed te zijn in vermommingen.