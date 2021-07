Brutale, openbare afrekeningen op klaarlichte dag. Nederlandse onderwereld grijpt naar steeds driester geweld

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd vanavond op klaarlichte dag neergeschoten op straat in Amsterdam . Voorlopig is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit en wat het motief is, maar wat wel geweten is, is dat afrekeningen schering en inslag zijn in de Nederlandse onderwereld. De voorbije jaren vonden er in Nederland een hele rist liquidaties plaats en velen daarvan zijn nog onopgehelderd. Een overzicht van de meest opvallende zaken.

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september 2019 om 7.30 uur ‘s ochtends doodgeschoten bij het verlaten van zijn woning in Amsterdam. Wiersum vertegenwoordigde Nabil B., een kroongetuige in het proces tegen de Nederlandse topcrimineel Ridouan Taghi. Ook Nabil B.’s Reduan broer werd vermoord. Samen met zestien andere leden van de mocromaffia staat Ridouan Taghi momenteel terecht voor beide moorden en een hele rist andere moorden en moordpogingen tussen 2015 en 2019 in het Nederlandse Marengo-proces. Peter R. de Vries kreeg in 2019 overigens al te horen dat hij eveneens op de dodenlijst van Taghi stond.

Op dezelfde dag werd ook de Surinaams-Nederlands voetballer Kelvin Maynard (32) doodgeschoten in Amsterdam door twee verdachten die er op een scooter vandoor gingen. Maynard speelde onder meer voor FC Antwerp (in 2013-2014). Maynard werd gelinkt aan een criminele organisatie, maar het onderzoek in die zaak is vooralsnog gestrand.

Beveiliging van de gerechtsbunker in Amsterdam waar het Marengo-proces plaatsvindt. Zeventien verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi, staan terecht in de megamoordzaak. De bende wordt verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

Op 5 april 2019 werd de de 54-jarige Frank Kerssens, een bekende in de Nederlandse onderwereld, doodgeschoten na een bezoek aan zijn moeder op de Beukenlaan in Eindhoven. Ook die moord blijft voorlopig onopgelost.

Cevat Bozdag (58) werd op 5 juni 2020 geliquideerd terwijl hij met zijn vrouw de hond uitliet. Verdachte Redouan O. stapte uit de wagen, liep op Bozdag af en schoot hem dood met een automatisch vuurwapen. Redouan O. en medeverdachte Sungur C. zitten allebei in de cel, maar handelden volgens het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) in opdracht. Het OM kon immers geen relatie vinden tussen de verdachten en het slachtoffer.

Volledig scherm © getty

In de weken voorafgaand aan de moord op Bozdag werden nog drie anderen in de regio van Rotterdam geliquideerd. Op 25 april werd de 42-jarige Johnny Henriques vermoord. Op 10 mei, vond aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord de 42-jarige Ibrahim Azaim de dood toen twee mannen hun wapens op hem leegschoten. 19 dagen later werd aan de Bramentuin in Rotterdam-IJsselmonde Merwin Frans (30) voor zijn huis neergeschoten. Vermoedelijk gaat het telkens om drugsgerelateerde feiten. Alle liquidaties werden professioneel en op bijna identieke wijze uitgevoerd. De schutters wachtten hun doelwit bij hun huis op, openden het vuur, gingen ervandoor en stapten elders over in een andere auto. Alleen in het geval van de moord op Azaim waren de daders hem gevolgd naar het huis van zijn ouders.

Vorige maand werd in Amsterdam Jomairo D. (27) opgepakt. Hij wordt in het criminele milieu gezien als een ‘moordmakelaar’. Bij het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de Nederlandse recherche, kwam een tip binnen dat Jomairo en zijn broer August (32) “liquidaties voorbereiden en uitvoeren”. Hun neef Jermaine M. (30) zit al langer vast voor zijn betrokkenheid bij de moord op Mehmet Kiliçsoy (49). Dat was een klusjesman uit Nijmegen die niets met de onderwereld van doen had, maar per vergissing werd vermoord. Wie het doelwit was op wie de daders het hadden gemunt, is nog altijd onduidelijk.

In Amstelveen werden in juni vier verdachten aangehouden voor het neerschieten van een vader en zijn zeventienjarige dochter. Die poging tot liquidatie gebeurde op 16 maart 2019 rond de middag, middenin een woonwijk op straat. De slachtoffers werden met schotwonden overgebracht naar het ziekenhuis en overleefden. Ook de aanwezige ex-vrouw van de man kreeg een vuurwapen op haar gericht, maar dat wapen weigerde. Volgens justitie werkten de schutters in opdracht en was de aanslag bedoeld als afrekening in het criminele milieu.

