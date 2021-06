Brusselse rechtbank beveelt AstraZeneca vaccins te leveren, maar minder dan EU eiste

De Commissie had AstraZeneca in april voor de rechter gedaagd omdat ze meende dat het bedrijf het voorkoopcontract over de levering van zijn vaccin Vaxzevria niet had nageleefd. De twee partijen hadden in augustus 2020 een voorkoopcontract gesloten over de levering van 120 miljoen doses tegen eind maart 2021, en 300 miljoen doses tegen eind juni. Eind maart had AstraZeneca er echter slechts 30 miljoen afgeleverd.