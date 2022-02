Brusselse Natacha is vermist in Peru: “We maken ons zorgen”

De familie van de Brusselse Natacha de Crombrugghe is ongerust: de jonge vrouw is op rondreis in Peru, maar heeft nu al meer dan tien dagen geen teken van leven meer gegeven. Op sociale media is een opsporingsbericht verspreid. Bij Buitenlandse Zaken is men op de hoogte van de vermissing.

“Hallo allemaal. Ik doe een beroep op mijn vrienden en vrienden van vrienden die zich momenteel in Peru bevinden”, klinkt het in een zoekbericht dat gisteren op Facebook werd geplaatst. “We hebben geen enkel nieuws meer gekregen van Natacha de Crombrugghe sinds 23 januari en we zijn heel ongerust.”

Colcakloof

De Brusselse zou normaal de ‘Colca Canyon’ in het zuiden van Peru gaan bezoeken, zo’n 160 kilometer ten noordwesten van de stad Arequipa. Dat is één van de diepste kloven ter wereld en een populaire toeristische bestemming in het Zuid-Amerikaanse land. Ze zou voor het laatst contact met haar familie hebben gehad vanuit een hostel in Cabanaconde, het nabije district van waar toeristen starten met wandelingen naar de Colcakloof.

“Als iemand haar sinds 23 januari nog gezien heeft, laat dit dan aan haar papa Eric weten”, staat in de post. Daarbij is ook een foto van Natacha bijgevoegd, waarop ze breed lachend poseert aan de historische en iconische Inca-stad Machu Picchu. Die foto had ze zelf nog op sociale media gezet op 20 januari.

Het opsporingsbericht werd intussen al meer dan 12.000 keer gedeeld, in één van de opmerkingen eronder beweert een andere backpacker Natacha te hebben ontmoet in de buurt van het Titicacameer.

Hoopvol

Voorlopig is er echter nog geen nieuws, legt vader Eric de Crombrugghe uit bij Sudinfo. Hij wil niet te veel kwijt over de verdwijning van zijn dochter en laat Buitenlandse Zaken liever hun werk doen, geeft hij aan. “We hebben contact met het consulaat in Lima, de hele machine draait”, aldus de Brusselaar aan de Waalse krant. “We maken ons als ouders zorgen, maar we blijven hoopvol”, voegt hij toe.

