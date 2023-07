Brusselse jongeren met daver op lijf in cel op Malta na verkrachting van 17-jarig meisje

De vier Brusselse jongeren die in Malta vastgehouden worden op verdenking van verkrachting van een meisje van 17 en het afranselen van een jongen van 16 moeten vermoedelijk nog minstens tot 21 juli daar in de cel blijven. Pas dan staat een nieuwe rechtbankzitting gepland. Volgens de Maltese media zijn er bewijzen teruggevonden op de gsms van de jongens. De moeder van de 20-jarige Amani, één van de verdachten, vertelt over de telefoontjes met haar zoon: “Het was verschrikkelijk, hij was heel triest en vertelt een heel ander verhaal dan de media in Malta.”