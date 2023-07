Brusselse jongere die in cel op Malta zit na verkrachting 17-jarige klaagt omstandigheden aan: “Ze schuiven messen in zijn cel”

Man die internet veroverde met virale blauw-zwar­te jurk, beschul­digd van moordpo­ging op echtgenote

De Schotse man die in 2015 beroemd werd door de virale zwart-blauwe (of goud-witte) jurk van zijn schoonmoeder die het internet verdeelde, wordt nu beschuldigd van poging tot moord op zijn vrouw. De 38-jarige Keir Johnston verscheen deze week voor het Hooggerechtshof in Glasgow nadat hij was aangeklaagd voor de moordpoging op zijn echtgenote Grace Johnston. De zaak krijgt een voorlopige hoorzitting voor een rechtszaak in 2024.