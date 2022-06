Brusselse correctionele rechtbank maakt straffen voor medeplichtigen aanslagen Parijs bekend

Abdoullah Courkzine kreeg een gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel, en Soufiane El Aroub een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. De rechtbank legde Rafik El Hassani dan weer een werkstraf van 100 uur op, terwijl Lazez A. een celstraf van 35 dagen kreeg.

Drie verdachten kregen de gunst van de opschorting. Het gaat om Ibrahim Abrini, de jongere broer van Mohamed Abrini, Meyrem E.B., die haar echtgenoot hielp om valse documenten te leveren aan Khalid El Bakraoui, en Youssef El Ajmi.

Youssef Bazarouj en Sammy Djedou zijn bij verstek schuldig verklaard, maar krijgen geen bijkomende gevangenisstraf opgelegd. Youssef Bazarouj werd in een ander terreurproces al veroordeeld tot de maximumstraf van vijf jaar, waardoor hij geen bijkomende straf kan krijgen, terwijl Sammy Djedou al een gevangenisstraf van 13 jaar opliep als leider van een terreurgroep. Die straf is voor de rechtbank voldoende zwaar om ook voor deze feiten te gelden.

Vrijgesproken:

Zakaria Jaffal verkeerde volgens het federaal parket steevast in de kringen van jeugvrienden Salah Abdeslam en Ahmed Dahmani, met wie hij regelmatig IS-propaganda bekeek, en zou er ook bij geweest zijn toen de terroristen in de nacht van 12 op 13 november vanuit Brussel naar Parijs vertrokken. Niets bewijst dat die ontmoeting gepland was of iets te maken had met de aanslagen, aldus de rechtbank. Ook heeft Mohamed Abrini verklaard dat Jaffal niet op de hoogte was van de aanslagplannen.

Voor Ayoub Bazarouj geldt ook dat zijn contacten met Dahmani, de Abdeslams en Mohamed Abrini geen bewijs zijn van een eventuele deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Het federaal parket verweet Bazarouj dat hij een Facebookaccount zou hebben gemaakt voor zijn broer Youssef, die in Syrië verbleef, en verschillende Belgische telefoonnummers voor hem zou geactiveerd hebben zodat Youssef vanuit Syrië kon communiceren. Volgens de rechtbank is echter niet bewezen dat Ayoub Bazarouj daarvoor gezorgd heeft.

Mohamed Rabhioui stond in België in nauw contact Ahmed Dahmani, en hield via Facebook contact met Youssef Bazarouj in Syrië. Volgens de rechtbank geldt ook voor Rabhioui dat het louter contact hebben met IS-leden geen bewijs is dat de man dezelfde radicale ideeën had en zijn vrienden in hun overtuigingen steunde. Aangezien heel wat uitgewisselde berichten gewist zijn, is er ook geen bewijs dat Rabhioui in die berichten wel zijn steun voor IS zou hebben geuit.

Tot slot is er Smail Farisi, die vanaf begin oktober zijn flat in Etterbeek had uitgeleend aan Ibrahim El Bakraoui. Die laatste zou er zich hebben schuilhouden tot de aanslagen van 22 maart 2016. Volgens het federaal parket had Farisi toen moeten doorhebben dat El Bakraoui geradicaliseerd was en terreurplannen had. De rechtbank ziet dat anders. “Het is niet uit te sluiten dat Farisi bij zijn vele bezoeken gezien heeft dat El Bakraoui geradicaliseerd was, maar er is geen bewijs dat hij op de hoogte was van de terreurplannen”, klonk het. Farisi moet vanaf oktober ook voor het Brusselse assisenhof terechtstaan, in het proces over de aanslagen van 22 maart.

Parijs “heeft de weg getoond”

Volgens een van de advocaten van de slachtoffervereniging ‘V-Europe’, Guillaume Lys, heeft het proces “de te volgen weg getoond”. Dat zei hij vanochtend bij de Franstalige ‘DH Radio’.

V-Europe werd opgericht in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. De vzw verenigt tientallen slachtoffers. Voor advocaat Lys was het proces in Parijs een te volgen voorbeeld. “Ze zijn erin geslaagd de debatten sereen te houden, in een extreem ingewikkelde context. Ze zetten een waterdichte organisatie neer”, klinkt het. Dat moet nu ook in Brussel het geval zijn, waar het proces op 10 oktober moet aanvatten.

De eindbalans van het proces in Parijs is voor ‘V-Europa’ dus positief. Het proces legde minstens deels een “juridische waarheid” vast van de gebeurtenissen in 2015. “Er zijn verschillende waarheden, maar de juridische waarheid is nodig om te weten waarvan je het slachtoffer was”, en dat is nodig om verder te kunnen gaan, zo zei ‘V-Europa’-directeur Philippe Vansteenkiste. Hij juichte de vonnissen toe, die volgens hem overeenstemmen met de feiten.

