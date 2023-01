Brusselse brandweerlui na reanimatie bekogeld met vuurwerk: “Dit is absurd” - Man overlijdt na val van balkon

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn politieagenten en brandweerlui tijdens de nieuwjaarsnacht meermaals bestookt met vuurwerk. Dat gebeurde zelfs bij de reanimatie van een man die van een balkon was gevallen. “Dit is gewoon absurd”, stelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Het slachtoffer overleefde het niet. Er werden meer dan 70 arrestaties verricht na relletjes waarbij ook voertuigen in brand gestoken werden. In Antwerpen werden 25 mensen gearresteerd. Tienduizenden feestvierders zakten in ons land af naar marktpleinen en stadscentra om de aftrap van 2023 te vieren.

KIJK. 2023 ingezet met feestjes en veel vuurwerk

Brandweerlui moesten door de chaotische omstandigheden in Brussel hun blusmateriaal achterlaten, aldus woordvoerder Walter Derieuw. Dat gebeurde onder meer in de Jean Volderslaan in Sint-Gillis, waar een persoon van een balkon op de vierde verdieping gevallen was.

“De reanimatiepoging is helaas niet gelukt. Daarna werden de ambulanciers bestookt met vuurwerk en hebben zij zich moeten terugtrekken”, klinkt het. “De politie heeft de plaats beveiligd. Ons personeel is deze woelige nacht doorgekomen zonder fysieke kleerscheuren. Psychologisch is een ander verhaal, want wie kan begrijpen dat hulpverleners niet in alle veiligheid kunnen werken? Dat is gewoon absurd.”

Volledig scherm Vuurwerk op het Paleizenplein in Brussel © BELGA

In de loop van de nacht moest de brandweer twintig keer uitrukken om brandende elektrische steps te blussen. Er kwamen ook oproepen binnen voor brandende bomen en struiken (24 keer), brandend afval of brandende paletten (57 keer) en brandende afvalcontainers (drie keer). Er moesten ook 3 fietsen, 26 wagens, 6 bromfietsen en een voetbalterrein geblust worden. Zes voertuigen gingen uiteindelijk volledig in vlammen op. De politie kon zelf ook nog vier branden blussen.

De Brusselse brandweer werkte in totaal meer dan 700 interventies af, het dubbele van in normale omstandigheden. Het gaat om een 200-tal brandweerinterventies en een 500-tal ziekenwageninterventies.

Elders kwam het ook tot kleine rellen. In de verschillende Brusselse gemeenten voerde de politie in totaal 407 interventies uit, 74 personen werden opgepakt. Het gaat daarbij zowel om administratieve als om gerechtelijke arrestaties, zegt woordvoerster Ilse Van de keere.

Kat-en-muis in Antwerpen

Ook in Antwerpen is de lokale politie vannacht meermaals moeten uitrukken voor incidenten. Verspreid over het grondgebied waren er enkele vechtpartijen waarbij een aantal betrokkenen verwondingen opliepen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Op diverse plekken deden zich beperkte kat-en-muis-situaties voor waarbij de politie naar eigen zeggen een paar keer personen uiteen moest drijven. Bij de verschillende politiebijeenkomsten raakten een aantal politievoertuigen licht beschadigd.

Kort na middernacht werd de politie bekogeld in Antwerpen-Noord. Jongeren namen onder meer stenen uit de straat om te gebruiken als projectiel. De politie dreef hen met de sproeiwagen uiteen. Iets voor 1 uur was een gelijkaardige actie noodzakelijk. In Ekeren werden brandjes gesticht en ook elders in de stad en in de districten was de sfeer af en toe grimmig.

KIJK. Op de Rozemaai in Ekeren steken vandalen een auto in brand met vuurwerk:

Rond 3.40 uur meldde de Antwerpse politie als voorlopige eindbalans dat er 25 bestuurlijke arrestaties werden verricht voor het verstoren van de openbare orde. In tien gevallen ging het om minderjarigen. Eén persoon werd bestuurlijk gearresteerd voor openbare dronkenschap. Daarnaast deed de politie ook nog drie gerechtelijke arrestaties wegens slagen aan een agent, verboden wapenbezit en voor verhoor in een lopend dossier.

Geen noemenswaardige problemen in Leuven

De overgang van oud naar nieuw verliep in Leuven zonder noemenswaardige problemen. De politie moest wel een paar maal tussenkomen voor kleine schermutselingen. Er werdeen tiental PV’s opgesteld voor mensen die vuurwerk afstaken. Twee keer veroorzaakte vuurwerk ook een kleine brand.

“Het was een drukke sfeervolle nacht, vooral in het uitgaanscentrum was veel volk komen opdagen”, zegt woordvoerder Marc Vranckx. “We moesten slechts een paar keer tussenbeide komen voor kleine schermutselingen. Enkele personen die zich volkomen lazarus hadden gedronken, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar voor het overgrote deel van de bezoekers was het gewoon een leuk feest.”

“Wel waren er veel klachten over geluidsoverlast door vuurwerk”, gaat de woordvoerder verder. “Er werden ook heel wat vuurpijlen en ander springtuig in beslag genomen voor vernietiging. Er kwamen ook meldingen binnen over dieren die opgeschrikt werden door de knallen.”

KIJK. Spectaculair vuurwerk over heel de wereld: zo luidden wereldsteden het nieuwe jaar in

Volledig scherm Vandalen staken voertuigen in brand in Brussel. © ANP / EPA