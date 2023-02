Brussels Staatssecretaris Pascal Smet: “Veel van het EU-personeel gebruikt drugs”

Brusselse Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (Vooruit) beschuldigt Eurocraten van hypocrisie omdat ze niet willen verhuizen naar armere wijken van de stad, waar drugsmisbruik courant is. Smet suggereert dat illegale stoffen even makkelijk verkrijgbaar zijn in de EU-wijk als in het noorden van Brussel en meent zelfs dat veel Eurocraten ook drugs gebruiken. Dat schrijft de Duitse krant Politico.

Op 23 januari werd tijdens een vergadering met het Bureau voor Infrastructuur en Logistiek van de Europese Commissie in Brussel (OIB) de mogelijke verhuizing besproken van EU-agentschappen naar het noorden van Brussel, een wijk met lage inkomens die decennialang verwaarloosd is. De stad Brussel doelt nu echter op een herontwikkeling van de wijk. Vakbonden die het EU-personeel vertegenwoordigen maken zich zorgen over die verplaatsing omdat de Noordwijk bekend staat voor de hoge criminaliteits- en drugscijfers.

Volgens Pascal Smet houdt dat argument geen steek. Hij suggereerde dat EU-werknemers niet geschikt zijn om over anderen te oordelen, aangezien ze zelf drugs gebruiken. “Veel mensen die voor de Europese instellingen werken gebruiken drugs”, zei Pascal Smet tijdens de vergadering met het OIB. Cocaïne zou volgens hem een populaire drug zijn onder de Eurocraten. “In Schuman dealen ze ook drugs… en waarschijnlijk niet dezelfde drugs [als in de Noordwijk], maar waarschijnlijk iets witter.”

“Onaanvaardbare” reactie

Smet kon op wat kritiek rekenen na zijn uitspraken en werd aan de kaak gesteld in een brief die de vakbonden van Eurocraten verzonden naar commissaris voor begroting en administratie Johannes Hahn. De brief noemt de woorden van Smet “onaanvaardbaar”.

Smet reageert in de Duitse krant Politico dat zijn opmerkingen humoristisch bedoeld waren. Hij wilde reageren op een opmerking in de vergadering die suggereerde dat Europese ambtenaren geen zouden hebben hoe ze moeten omgaan met een gemeenschap waar druggebruik courant is, schrijft Politico.

Smet vertelde aan HLN dat hij “er niks meer mee bedoelde dan dat er in andere wijken in Brussel ook drugs gedeald en gebruikt worden, dus ook aan Schumann. Dat heb ik laconiek geantwoord na opmerking dat er in de Noordwijk op elke hoek van de straat drugs gedeald worden. Het gebeurde na een lange vergadering met werknemers en vakbonden over een eventuele verhuis van een aantal EU-agentschappen naar de Noordwijk, waar trouwens de EU zélf vragende partij voor is. Wij zijn de ontwikkelingen van de Noordwijk daarop gaan toelichten. De Noordwijk is in volle expansie en de EU wil deel uitmaken van die verandering.”

Actoren van verandering

Smet geeft echter toe dat criminaliteit een probleem is in de Noorderwijk en zei dat hij weliswaar meeleeft met de Eurocraten die zich zorgen maken over de mogelijke verhuizing, maar dat zij door naar het gebied te verhuizen een rol kunnen spelen in het herstel ervan. “De mensen van de Europese Commissie kunnen actoren van verandering zijn,” zei hij. “Door hier te komen zullen zij de aard van de buurt veranderen.”