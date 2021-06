Brussels Airlines vliegt na meer dan een jaar weer naar Verenigde Staten

Brussels Airlines hervat maandag de vluchten naar de Verenigde Staten. Een vlucht naar New York zal de eerste trans-Atlantische vlucht zijn sinds maart 2020. “Een symbolische mijlpaal in onze heropstart”, zegt de luchtvaartmaatschappij.

De komende week start Brussels Airlines de vluchten weer op naar New York (3 keer per week) en Washington (4 keer per week). Nog in Noord-Amerika vliegt de maatschappij normaal ook naar de Canadese stad Montréal, maar die vluchten blijven tot nader order geschrapt.

De ticketverkoop loopt vooral voor Washington goed, zegt Brussels Airlines. Voor die vluchten boeken vooral zakenreizigers en mensen die doorreizen naar Afrika. New York is meer een toeristische bestemming, de ticketverkoop start er “iets rustiger” op. “Momenteel zijn toeristische reizen naar de VS nog niet toegelaten, hetzelfde geldt voor passagiers uit de VS naar België”, legt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines, uit. “We hopen dus dat de reisrestricties binnenkort versoepeld zullen worden, zodat reizen tussen Europa en de VS weer eenvoudig en toegankelijk zullen worden.”

Verlies

Brussels Airlines heeft zich tijdens de coronacrisis lange tijd geconcentreerd op essentiële vluchten, voornamelijk van en naar Afrika (en de bijbehorende aanvoervluchten). In februari bestond het netwerk bijvoorbeeld uit maar 25 bestemmingen. Sindsdien is de luchtvaartmaatschappij haar netwerk stelselmatig aan het uitbreiden, met de bedoeling tegen augustus weer naar een tachtigtal bestemmingen te vliegen.

In een interview gisteren in de Franstalige krant La Libre zei Peter Gerber, de topman van Brussels Airlines, dat in de loop van juli de hele vloot van de maatschappij weer actief zou moeten zijn, al zullen de vliegtuigen nog niet zo vol zitten als voor corona. “We lijden momenteel nog altijd verlies, maar we hopen deze zomer winst te maken”, aldus Gerber. “De reserveringen zijn eerder bemoedigend. Als alles loopt zoals verwacht, zullen we geen extra staatssteun moeten vragen.”

