Brug naar de Krim afgesloten na “explosies”: “Twee ouders dood, dochter gewond”

KIJK. Krimbrug afgesloten wegens “noodgeval”

De Russische gouverneur van de Krim, Sergej Aksjonov, liet alleen weten dat het ging om “een noodsituatie bij de 145e pilaar onder de brug”, die de Krim verbindt met de Russische regio Krasnodar. Volgens het Russische ministerie van Mobiliteit is er geen schade aan de steunpilaren van de brug, maar is de rijweg wel beschadigd.

Niet eerste keer explosies

De 19 kilometer lange Krimbrug stortte in oktober deels in na een ontploffing die volgens Moskou onderdeel was van een aanval van Oekraïne. Dat land gaf maanden later pas indirect toe iets met de aanval van doen te hebben gehad. De brug is van groot belang voor Rusland vanwege de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne.