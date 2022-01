Brug in Pittsburgh begeeft het onder de sneeuw, net op dag dat Biden op bezoek komt om te praten over infrastructuur

In Pittsburgh, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft een brug het begeven onder de druk van opgestapelde sneeuw. Er zijn tien mensen lichtgewond geraakt, meldt CNN. Het incident gebeurde enkele uren voordat president Joe Biden de stad zou bezoeken voor gesprekken over infrastructuur.