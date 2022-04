Brown Jackson stapje dichter bij aanstelling als lid van Amerikaans Hooggerechtshof

De elf Democraten in de commissie stemden voor, de elf Republikeinen tegen. Volgens Senaatsregels mag de nominatie daarmee door naar de volledige Senaat. De leider van de Senaat, de Democraat Chuck Schumer, heeft gezegd voor het einde van de week een stemming van alle 100 senatoren te willen houden over de aanstelling. Mocht die stemming ook gelijk eindigen, dan brengt Kamala Harris als vicepresident de beslissende stem uit. Naar verwachting stemmen alle vijftig Democraten en in ieder geval drie Republikeinen wel voor de benoeming van Brown Jackson.