Broodnodige vooruitgang in behandeling schizofrenie mogelijk door nieuw medicijn

New York stelt eerste rattenvan­ger aan

De Amerikaanse miljoenenstad New York heeft woensdag zijn eerste rattenvanger aangesteld. Kersvers directeur knaagdierbestrijding Kathleen Corradi krijgt als taak de rattenpopulatie in New York onder controle te krijgen. De Big Apple kampt al lang met een enorme rattenpopulatie. De knaagdieren worden vaak gespot in de straten, metrostations of in de vuilbakken.