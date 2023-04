Brokstukken van raket vallen neer in buurt van Taiwan na lancering Chinese satelliet

De brokstukken kwamen terecht in een waarschuwingszone, die eerder door Peking was ingesteld. Het gebied, ongeveer 160 kilometer ten noorden van Taipei, werd zondag tussen 9 en 15 uur (lokale tijd) afgesloten voor de zeevaart vanwege de "mogelijke val van raketpuin", zeggen de maritieme autoriteiten van de Chinese provincie Fujian.

De satelliet passeerde uiteindelijk "voor de noordkust van Taiwan" en "brokstukken van de raket vielen in de waarschuwingszone", meldt het ministerie van Defensie in Taiwan. Er was geen gevaar voor de "binnenlandse veiligheid", klinkt het nog.