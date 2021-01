Brokstukken gevonden van Indonesisch vliegtuig dat verdween boven zee

Trump belde senatoren tijdens rellen in Capitool om winst Biden te saboteren

9 januari Terwijl zijn aanhangers bezig waren met dodelijke rellen in het Capitool, had president Donald Trump andere zorgen. Hij belde een Republikeinse senator in het belegerde Congresgebouw in een ultieme poging de verkiezingsoverwinning van de aankomende president Joe Biden te saboteren. Dat meldt nieuwszender CNN.