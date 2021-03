Broers Azimi waarschijnlijk morgen weer vrij

VN: “Hongers­nood dreigt voor miljoenen Syriërs”

15:55 In Syrië is het aantal mensen die honger lijden en in armoede leven verder toegenomen. Dat blijkt donderdag uit een rapport van de Verenigde Naties (VN). Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN kampt bijna 60 procent van de bevolking met voedselonzekerheid en lijden dus 12,4 miljoen Syriërs honger. Dat is het dubbele van in 2018.