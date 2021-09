Broer van vermoorde verzetsstrijder Massoud: “Taliban hebben nog niet volledige Panjshirvallei onder controle”

De taliban zijn er nog niet in geslaagd om de hele Panjshirvallei onder hun controle te krijgen. Dat zegt althans Ahmad Wali Massoud, broer van de in 2001 vermoorde verzetsstrijder Ahmad Sjah Massoud. Als leider van de Noordelijke Alliantie had Massoud de wapens opgenomen tegen de taliban toen zij eind jaren 90 een eerste keer de macht hadden in Afghanistan.

"De taliban zijn met terroristen gekomen om de Panjshirweg in te nemen", zei Massoud tijdens een symposium over Afghanistan dat georganiseerd werd door een Zwitserse universiteit en de Afghaanse missie bij de VN in Genève.



"Ze zijn gekomen om een weg in te nemen, maar Panjshir heeft zoveel valleien. Denk dus niet dat ze heel Panjshir controleren omdat ze een weg veroverd hebben."

De taliban lieten maandag wel weten dat ze de hele vallei in handen hebben. Iedereen die tegen hen de wapens zou willen opnemen, werd gewaarschuwd dat niet te doen. Op sociale media circuleerden ook foto's van talibanstrijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie. Verzetsstrijders ontkenden in een reactie.

Volledig scherm Verzetsstrijders in de Panjshirvallei. © AFP

Strijd gaat door

De Panjshirvallei is/was het laatste bolwerk dat niet in handen is van de taliban. Ahmed Massoud, zoon van en de huidige leider van de verzetsstrijders in de onneembaar geachte vlakte, had zich daar met zijn troepen verschanst. In het weekend is zwaar gevochten om de vallei.

Massouds Nationale Verzetsfront (NRFA) beloofde maandag wel dat het de strijd tegen de taliban in de vallei zou voortzetten. Op het Twitteraccount van het NRFA staat te lezen dat ze "hun strategische posities daar behouden" en dat de strijd zal doorgaan.

"We hebben nog duizenden strijders in de vallei die elk moment kunnen terugkeren", zei Massoud dinsdag in Genève. "We zijn geraakt, maar niet dood. We leven nog altijd.”

Lees ook: het verhaal van de moord op Ahmad Shah Massoud, de Afghaanse verzetsheld van wie de zoon nu weer vecht tegen de taliban. De vader werd gedood om 9/11 mogelijk te maken. En dat complot is in België begonnen.

Volledig scherm Verzetsheld Ahmad Shah Massoud, archiefbeeld. © Sygma via Getty Images

Volledig scherm Broer Ahmad Wali Massoud vandaag in Genève. © AFP