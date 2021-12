Broer van gevallen gouverneur Cuomo geschorst bij CNN

Andrew Cuomo trad in augustus af als gouverneur vanwege het schandaal. Uit onderzoek van de procureur-generaal in New York blijkt dat Chris Cuomo zijn bronnen als verslaggever heeft ingezet om meer informatie te krijgen over de beschuldigers en om erachter te komen met welke verhalen zijn collega-journalisten zouden komen over de gouverneur.

Chris Cuomo had eerder al aan CNN laten weten dat hij zijn broer had bijgestaan toen de beschuldigingen over de gouverneur naar buiten kwamen. De nieuwszender liet dinsdag in een statement weten: "Toen Chris aan ons toegaf dat hij advies had gegeven aan het team van zijn broer, hebben we publiekelijk erkend dat hij de regels had gebroken. Maar we hadden ook begrip voor zijn unieke positie en begrepen dat hij zijn familie voorop had gesteld. Maar deze nieuwe documenten tonen aan dat zijn betrokkenheid groter was dan we voorheen wisten. Dientengevolge hebben we Chris in afwachting van verdere evaluatie tot nader order geschorst.”