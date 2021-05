Broer Jeffrey over de gruwelmoord op Ichelle (29): “Wat er is gebeurd, doe je een mens niet aan”

Uitvaart vermoorde Ichelle (29) zoals ze dat waarschijn­lijk zelf had gewild, in oud Volkswagen­bus­je en met vrolijke dixieland­mu­ziek

28 maart Alles, maar dan ook alles heeft de familie van Ichelle van de Velde uit het Zeeuwse Oostburg eraan gedaan om haar zaterdag een uitvaart te geven die bij haar zou passen. Voor zover mogelijk, want wie denkt er al na over een begrafenis op 29-jarige leeftijd. De naar Zeeuws-Vlaanderen uitgeweken Antwerpse Sandra H.(44) is de enige verdachte in de zaak. Ze werd nog voor de vondst van het lichaam in haar huis in Aardenburg opgepakt.