Britten willen net buiten Londen eigen ‘Disneyland’ bouwen: zo gaat The London Resort eruit zien

Het project is een samenwerking met de BBC, ITV Studios en de Amerikaanse filmproductiemaatschappij Paramount Pictures, een van de grootste filmstudio’s ter wereld. Het pretpark zou ten zuidoosten van Londen komen, in het plaatsje Swanscombe, aan de oevers van de rivier de Thames.

Als de bouwaanvraag goedgekeurd wordt, zouden de werken in 2022 van start kunnen gaan. Twee jaar later zouden de deuren van een eerste deel van het park met achtbanen en andere attracties al openen. In 2029 zou een tweede deel volgen. “The London Resort zal het eerste Europese project in zijn soort zijn dat gebouwd wordt vanuit het niets, sinds de opening van Disneyland Paris in 1992", klinkt het bij het park.

The Studios

En Disneyland is waar het nieuwe pretpark ook aan doet denken. Het zal bestaan uit zes verschillende landen: The Studios, The Woods, The Kingdom, The Isles, The Jungle en Starport. Die je kan bereiken via een avenue - ‘High Street’ - met winkels, restaurants, hotels en een waterpretpark.

Volledig scherm Een plattegrond van hoe het park er gaat uitzien, met zes verschillende landen. © The London Resort

In The Studios is het al film en actie wat de klok slaat, met blockbusters en wilde achtervolgingen. Ten noorden daarvan liggen The Woods, een betoverd koninkrijk waar sprookjes centraal staan. Daarnaast vind je The Kingdom, waar alles draait om ridders, draken en toverij uit het Engeland van Koning Arthur.

Volledig scherm © The London Resort

Volledig scherm © The London Resort

Het bovenste punt van het park zijn The Isles, een land van gigantische en mythische wezens. Daarnaast ligt The Jungle, waar je op ontdekkingsreis kan gaan en kan ronddwalen tussen de oude ruïnes van een lang verloren beschaving. Het laatste land is Starport, waar je helemaal naar de 23ste eeuw wordt gekatapulteerd. Daar wordt je vergast op futuristische attracties, aliens en sciencefiction.

Paramount Pictures heeft enkele van de meest iconische films geproduceerd, zoals ‘Mission Impossible’, ‘The Godfather’, ‘Star Trek’ en ‘Titanic’. Het is echter nog niet duidelijk welke in een attractie zullen worden gegoten.

3.500 hotelkamers

Naast de themaparken zullen er ook meer dan 3.500 hotelkamers zijn, waar bezoekers kunnen overnachten. Er zullen ook twee ferryterminals gebouwd worden aan weerszijden van de Thames.

In totaal zal het nieuwe park meer dan twee vierkante kilometer groot zijn, wat ongeveer overeenkomt met 300 voetbalvelden. Zeventig procent van de attracties zal overdekt zijn, zodat het wisselvallige Britse weer niet te veel roet in het eten kan strooien.

Volledig scherm © The London Resort

Het park zou bijna vier miljard euro kosten en meer dan 50.000 banen creëren. Het gaat om 6.000 banen voor de bouw van het pretpark en 48.000 directe en indirecte jobs tegen 2038. Bij de opening moeten er 8.700 mensen in dienst zijn. Tegen 2038 moet dat aantal aangegroeid zijn tot meer dan 17.000.

De overheid heeft 28 dagen om de bouwaanvraag te beoordelen.

