Britten willen brexitafspraken over Noord-Ierland schenden, EU dreigt met juridische stappen

Maar het eenzijdig veranderen van bindende afspraken kan niet, zegt Sefcovic “met aanzienlijke bezorgdheid”. Dat “schaadt het onderling vertrouwen”. “De EU zal niet heronderhandelen over het protocol”, onderstreept hij nog maar eens. Er is volgens hem geen werkbaar alternatief voor het “delicate evenwicht” dat na lange onderhandelingen voor Noord-Ierland is gevonden.

Brussel gaat daarom bekijken of het eerdere juridische stappen tegen Londen alsnog moet doorzetten. Die zogeheten inbreukprocedure legde de commissie vorig jaar stil, in de hoop een minnelijke oplossing te vinden, memoreert Sefcovic. Hij sluit niet uit nieuwe soortgelijke klachtenprocedures, die het Verenigd Koninkrijk voor de Europese rechter kunnen brengen en flinke boetes kunnen kosten, aan te spannen.

Tegenmaatregelen

Sefcovic zinspeelt ook op tegenmaatregelen die de Britse handel kunnen treffen. Hij wijst erop dat het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk leunt op de brexitafspraken, die over Noord-Ierland inbegrepen. “Het besluit van de Britse regering van vandaag ondermijnt het vertrouwen dat nodig is voor de samenwerking” binnen dat akkoord, waarschuwt de Eurocommissaris.

Johnson: “Not a big deal”

Maar het voorstel om onderdelen van het protocol gewoon naast zich neer te kunnen leggen, is bijzonder controversieel. Oppositieleider Keir Starmer (Labour) zei al dat de regering moet blijven onderhandelen met de EU over aanpassingen aan het protocol. “De problemen geraken niet opgelost met wetgeving die het internationaal recht met de voeten treedt”, zei hij.

Geloofwaardigheid

De Ierse premier Micheal Martin vindt dat de regering in Londen haar geloofwaardigheid ondermijnt. “Het unilateraal schenden van het protocol is bijzonder ernstig”, schreef hij in een tweet. “De enige manier om problemen op te lossen, is via het voeren van inhoudelijke onderhandelingen.”