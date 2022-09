Britten weten vandaag eindelijk wie hun nieuwe premier wordt

Sinds de Britse premier Boris Johnson aan het begin van de zomer zijn ontslag als partijleider aankondigde, zijn de Britse Conservatieven verwikkeld in een opvolgingsstrijd. Na een wekenlange afvallingsrace blijven er nog twee kandidaten over: minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. Zij schuimden de afgelopen weken ledenavonden over het hele land af, want het zijn de partijleden die het voor het zeggen hebben.

Truss heeft al weken een comfortabele voorsprong in de peilingen. Volgens de laatste peiling van onderzoeksbureau YouGov krijgt de 47-jarige uit Oxford afkomstige politica 66 procent van de leden achter zich. Sunak zou het met 34 procent van de stemmen moeten stellen.

Rishi Sunak heeft zijn imago tegen in verband met een schandaal rond zijn steenrijke echtgenote. Hij maakte zich ook onpopulair bij de Tories door als financiënminister belastingverhogingen door te voeren en daar nu opnieuw voor te pleiten.

De 42-jarige voormalige Chancellor of the Exchequer uit Southampton lijkt de defenestratie van Boris Johnson te moeten bekopen: Sunak was begin juli samen met toenmalig minister van Volksgezondheid Sajid Javid het eerste zwaargewicht in de regering van Johnson om de deur achter zich dicht te trekken na een resem schandalen. Truss bleef gewoon op post en laat ook nu geen kans onbenut om haar blijvende loyauteit tegenover Johnson te benadrukken. De ontslagnemende premier blijft dan ook populair onder de leden: mocht Johnson in de race kunnen stappen, haalde hij het volgens YouGov moeiteloos van Truss en Sunak.

Truss blijft niet alleen loyaal, haar bestuursstijl leunt ook aan bij die van Johnson. Ze belooft veel, maar staat niet meteen bekend als een grote dossiervreter en zet pragmatisme boven grote ideologische overwegingen. Daarnaast houdt ze net als BoJo van een goeie uithaal naar de media of de EU.

“Onbehouwen robot”

Alleen mist Liz Truss wel het flamboyante en het charisma van Johnson. Tijdens debatten raakt ze moeilijk uit haar woorden. Waarnemers vergelijken haar wel eens met een robot. Legendarisch is intussen de bizarre speech die ze ooit gaf over hoe de Britten fier moeten zijn op hun appelen, peren, kaas en varkensvlees. Truss dweept met Margaret Thatcher, maar komt geregeld onbehouwen uit de hoek. Zo droeg ze de afgelopen jaren verschillende keren een outfit die recht uit de kast van de intussen overleden Iron Lady lijkt te komen. Zelf doet ze de vergelijking of als nonsens.

Links: Margaret Thatcher in 1987. Liz Truss droeg ze de afgelopen jaren verschillende keren een outfit die recht uit de kast van de intussen overleden Iron Lady lijkt te komen, zoals hier te zien is.

Sunak heeft meer charisma dan zijn rivale, maar hij heeft zijn imago tegen. Truss schildert hem steevast af als een rijkaard die geen voeling heeft met het gewone volk. Het schandaal dat afgelopen voorjaar losbarstte rond de bijzondere belastingstatus van zijn steenrijke echtgenote, de dochter van de Indiase miljardair en oprichter van IT-bedrijf Infosys, doet die reputatie geen goed. De voormalige minister van Financiën maakte zich bovendien onpopulair bij de Tories door belastingverhogingen door te voeren en daar in de loop van de campagne opnieuw voor te pleiten, om de inflatie te beteugelen.

Links Akshata Murthy, de echtgenote van Rishi Sunak, met naast haar zijn ouders tijdens een campagnebijeenkomst.

Wie de nieuwe bewoner van Downing Street 10 ook wordt, hij of zij krijgt meteen een verzameling aan crisissen op het bord. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is hoger dan eender waar in Europa, de ene na de andere beroepsgroep gaat in staking voor hogere lonen en de energieprijzen gaan door het dak. Intussen veroorzaakt de brexit nog steeds bevoorradingsproblemen en lange wachtrijen in Dover.

Vervroegde verkiezingen

De gemiddelde Brit ziet de strijd tussen Sunak en Truss dan ook met lede ogen aan. De beslissing over de volgende premier ligt bij de ongeveer 160.000 leden van de Tory-partij, amper 0,3 procent van het totale Britse electoraat. Volgens de BBC bestaat de partij bovendien voor 63 procent uit mannen, zijn de leden overwegend blank en is bijna 40 procent van de Tories ouder dan 65, niet meteen een representatief staal van de Britse bevolking. Mogelijk roept de nieuwe premier al snel vervroegde verkiezingen uit, zoals Johnson het deed enkele maanden nadat hij eerste minister werd, al zal dat vooral afhangen van de peilingen.

De Conservatieven konden nog tot vrijdagavond 17 uur lokale tijd stemmen. Sir Graham Brady, de voorzitter van het invloedrijke 1922 Committee van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis, kondigt normaal gezien de naam van de winnaar aan. Het paleis zal de kersverse Tory-leider dan uitnodigen voor een audiëntie met Queen Elizabeth, die hem of haar zal benoemen tot premier. Dat zal volgens Britse media morgen gebeuren, en voor het eerst vanop Balmoral Castle, de Schotse zomerresidentie van de koningin.

Liz Truss dweept met Margaret Thatcher maar mist het flamboyante en het charisma van Boris Johnson.