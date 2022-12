Britten verwachten komende dagen nieuwe Russische raketaanval op Oekraïne

In welk Europees land kan je nog ontsnappen aan de hoge energie­prij­zen? Veertien Vlamingen getuigen: “Ik leef hier in een gouden kooi”

Ons leven werd in het oorlogsjaar 2022 meer dan tien procent duurder. Hoe liep het elders? Veertien uitgeweken Vlamingen getuigen hoe er in Europa al wordt bespaard op reizen en cadeautjes. Valt er nog ergens te ontsnappen aan de gierende inflatie? Waar maakt men zich geen zorgen om de verwarming? En waar maken de rijke Russen nu het mooie weer? “Op papier zijn we hier allemaal miljonair.”

30 december