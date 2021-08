Britten versoepelen reisadvies voor aantal Europese landen

Groot-Brittannië versoepelt het reisadvies voor verschillende Europese landen. De Britse autoriteiten hebben woensdagavond bekendgemaakt dat ze de Europese landen Oostenrijk, Duitsland, Slowakije, Letland, Roemenië en Noorwegen een groene kleur geven. Reizigers uit deze landen moeten voor vertrek en bij aankomst in Engeland een coronatest ondergaan, maar hoeven - ook als ze niet gevaccineerd zijn - niet meer in quarantaine te gaan.

Voor volledig gevaccineerde reizigers uit Frankrijk verdwijnt de verplichte coronaquarantaine in Engeland vanaf komend weekend. Eind juli maakte de Britse regering bekend dat volledig ingeënte reizigers uit landen met de kleurcode amber (oranje/geel), zoals de VS, niet meer in zelfisolatie hoeven, maar voor Frankrijk gold deze versoepeling vooralsnog niet. Dat was volgens de Franse autoriteiten "onbegrijpelijk en discriminerend".

De Britse autoriteiten maakten ook bekend dat ze de landen India, Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten van de rode lijst halen en de kleurcode amber geven. Reizigers uit deze landen hoeven daardoor bij aankomst in Engeland niet meer verplicht tien dagen in quarantaine in een hotel.

Het versoepelen van de reismaatregelen past bij het streven van de Britse regering om de economie meer lucht te geven. "Wij doen er alles aan om veilig internationaal reizen weer mogelijk te maken", zei de Britse minister van Transport Grant Shapps in een verklaring over de versoepelingen. "Hoewel we voorzichtig moeten blijven, zorgen deze veranderingen ervoor dat vakantiebestemmingen wereldwijd weer toegankelijk worden, wat goed nieuws is voor de reissector."