“Britten sturen twee oorlogsschepen naar de Zwarte Zee”

Medewer­kers ziekenhuis in Breda beginnen petitie tegen corona­teste­ve­ne­ment voor 10.000 mensen

17 april Op initiatief van een chirurg zijn medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda een petitie begonnen tegen "538 Oranjedag", een coronatestevenement van Fieldlab en radio 538 voor 10.000 mensen dat op 24 april in deze stad in het zuiden van Nederland wordt gehouden.