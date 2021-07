Britten spreken schande van "gewaagde nieuwe attractie" in centrum van Londen: “Ergste wat ik ooit gedaan heb”

Royalty Kroongetui­gen reconstrue­ren ‘huwelijk van de eeuw’ tussen Diana en Charles: “Twee dagen op voorhand wilde ze alles afblazen”

11:28 Dag op dag 40 jaar geleden kwam de hele wereld even tot stilstand. Iedereen zat voor de buis voor het huwelijk van de Britse prins Charles en Diana, waar 750 miljoen kijkers in 74 landen naar zouden kijken. Maar hoe sprookjesachtig de bruiloft ook leek op televisie, in realiteit scheelde het niet veel of prins Charles had alleen voor het altaar gestaan. “Ik voel me als een lam voor de slacht. Ik weet het en kan er niets aan doen”, gaf Diana enkele uren voor ze haar jawoord gaf zélf nog toe. Een reconstructie van het ‘huwelijk van de eeuw’, verteld door zij die erbij waren.