Britten mogen vanaf 19 juli zelf kiezen of ze mondmasker dragen

In Groot-Brittanië mogen mensen vanaf 19 juli zelf kiezen of ze een mondmasker dragen of niet. Dat meldt persbureau Reuters na een uitspraak van de Britse minister van Wonen, Robert Jenrick. Tegen Sky News vertelde hij dat er wellicht meer versoepelingen op komst zijn. Mogelijk kunnen Britten binnenkort zelfs weer ‘tooghangen’ op café.

De gegevens waarop de premier Boris Johnson zich zal baseren om am of niet over te gaan tot versoepelingen, zien er “zeer positief” uit, aldus Jenrick tegen Sky News. “Het lijkt erop dat we evolueren naar een losser regime waarbij we veel beperkingen achter ons kunnen laten.”

Heel erg concreeet is dat allemaal niet, maar volgens The Sunday Times zou in de horeca de verplichting tot bediening aan een tafeltje vervallen, wat zou betekenen dat je weer bier kan bestellen aan de toog.

In verschillende Europese landen ging de mondmaskerplicht eerder al op de schop. In Nederland is een mondkapje alleen nog verplicht op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals het openbaar vervoer, middelbare scholen en op vliegvelden. In Frankrijk geldt een gelijkaardige regeling.

Overlegcomité op 16 juli

Voor ons land gaven zowel premier Alexander De Croo (Open Vld) als Vlaams Minister-president Jan Jambon (N-VA) al aan dat het de bedoeling moet zijn om het mondmasker zo veel mogelijk los te laten tegen september. Daarover wordt mogelijk beslist op het komend Overlegcomité van 16 juli.

