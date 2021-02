Britten maken zich sterk: alle risicopatiënten en vijftigplussers ingeënt tegen mei

Ziekenhui­zen mogen volgende week geen énkele eerste dosis van het coronavac­cin zetten bij personeels­le­den

5 februari In de Vlaamse ziekenhuizen kan en mag er volgende week geen enkele eerste dosis van het Pfizer- of Modernavaccin toegediend worden aan het zorgpersoneel. Die boodschap kregen de ziekenhuizen gisterenavond van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In een aantal gevallen mogen slechts “een paar duizend” dosissen gegeven worden aan wie drie weken geleden al een eerste prik kreeg. De frustratie over de trage gang van zaken is groot.