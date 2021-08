“Britten lieten gevoelige informatie achter op ambassade in Kaboel”

Volgens The Times zou het onder meer gaan om adressen en telefoonnummers van Afghaans ambassadepersoneel, maar ook om curricula vitae van mensen die solliciteerden bij de ambassade. De papieren zouden half augustus in alle haast op de grond zijn blijven liggen toen diplomaten de ambassade halsoverkop verlieten omdat de taliban in Kabul arriveerden.

“Er werd alles aan gedaan om gevoelig materiaal te vernietigen”, aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch zou de informatie van drie medewerkers en acht familieleden in de ambassade zijn blijven liggen. “Het is van cruciaal belang dat we deze drie families in veiligheid hebben kunnen brengen”, meldt de woordvoerder. Volgens The Times is echter niet iedereen in veiligheid.