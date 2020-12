Britten houden topoverleg over extra maatregelen: “Nieuwe stam coronavirus verspreidt mogelijk sneller”

De Britse premier Boris Johnson overlegt vandaag met zijn belangrijkste ministers om te bekijken of de nieuwe coronavariant extra maatregelen noodzakelijk maakt. Aan het eind van de middag geeft hij een persconferentie. De nieuwe variant is vooral in Londen en het zuidoosten van Engeland opgedoken. Het kabinet kan besluiten om reizen aan banden te leggen, schrijft de krant The Telegraph. Daarbij kan het ook gaan op een verbod voor pendelaars om naar Londen te komen. In pre-coronatijden reisden op een gewone weekdag naar schatting 1,1 miljoen mensen naar hun job in de Britse hoofdstad. Het overgrote merendeel deed dit per metro of per trein.