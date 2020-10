Britten hervatten donderdag onderhandelingen met EU over handelsakkoord

Jean-Clau­de Van Damme redt drie maanden oude puppy van dodelijk spuitje

20 oktober Filmster Jean-Claude Van Damme (60) is erin geslaagd het leven te redden van een drie maanden oude chihuahua. De hond uit Bulgarije was verkocht aan nieuwe eigenaars in Noorwegen, maar bleek het land binnen te zijn gekomen via een vals paspoort. Omdat Bulgarije het dier niet terug wilde nemen, dreigde Raya een spuitje te krijgen. Van Damme kon dat voorkomen.