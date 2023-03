Britten hebben meer vertrouwen in EU dan in eigen regering

Nauwelijks een kwart van de Britten had in 2022 vertrouwen in zijn regering (24 procent) of parlement (23 procent). Het vertrouwen in de Europese Unie neemt intussen alleen maar toe. In de jaren 2000 had maar 22 procent van de Britten veel of relatief veel vertrouwen in de EU, maar dat was in 2018 al naar 32 procent gestegen en komt vandaag uit op 39 procent.