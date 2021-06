Britten hebben dag met geen enkele coronadode

Wat is er aan de hand in het VK? Meeste vaccina­ties van Europa en toch stijgen besmet­tings­cij­fers opnieuw

26 mei De Britten zijn in hoog tempo alle mensen aan het inenten tegen het coronavirus, maar de Indiase variant B.1.617.2 teistert het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen weken rukte de uit India overgewaaide variant zó snel op in het Verenigd Koninkrijk, dat Londen de coronaregels in verschillende regio’s opnieuw strenger maakte. Ook andere landen nemen extra maatregelen. Wat is er precies aan de hand in het Verenigd Koninkrijk?