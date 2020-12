Britten hamsteren ondanks oproep om dat niet te doen

Deze Vlamingen zitten vast in het Verenigd Koninkrijk: “Ik vrees dat het een kerstdag wordt in onze truck”

8:06 Steeds meer landen sluiten hun grenzen met het Verenigd Koninkrijk, nadat er een mutatie van het coronavirus is ontdekt. Maar die plotse sluiting zorgt voor heel wat onzekerheid bij Vlamingen die er tijdelijk verblijven voor hun werk of wilden terugkeren naar ons land voor de feestdagen. Als de situatie nog lang aanhoudt, dreigen sommigen kerst alleen te moeten vieren. Wij spraken met enkele Vlamingen die momenteel vastzitten in Engeland. “Net deze rit had mijn zoontje van 11 uitgekozen om me te vergezellen in de truck.”