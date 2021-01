Britten gaan vrijuit bij snelheidsovertredingen in Europa

Het gaat op dit moment om een nagenoeg compleet theoretische situatie, aangezien niet veel Britten met de auto onderweg zijn op het vasteland van Europa, maar de richtlijn inzake grensoverschrijdende handhaving eindigt met de brexit. Die richtlijn werd in 2015 ingevoerd en stond elk EU-land toe om een ​​bestuurder te beboeten die een snelheidsovertreding beging in een ander EU-land.

Dat is goed nieuws voor Britse automobilisten, maar een slechte zaak voor veel EU-landen. Vooral Frankrijk zal de euro's van de gemiste flitsinkomsten gaan missen. Volgens Auto Express worden in dat land jaarlijks meer dan 500.000 Britse chauffeurs betrapt op te hard rijden. Hierdoor loopt de Franse overheid meer dan 60 miljoen euro per jaar mis. Naar alle waarschijnlijkheid zal nóg vaker gebruik worden gemaakt van onopvallende surveillanceauto's en laserguns, waarna snelheidsovertreders direct de boete moeten betalen.