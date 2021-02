Britten gaan als eersten mensen bewust besmetten met coronavirus

Nederland­se politie weet eindelijk wie gehandicap­te jongen is die buiten in de kou werd achtergela­ten: “Hij ligt nog in het ziekenhuis”

15 februari De identiteit van de zwaar gehandicapte jongen die vorige week in de ijskoude nacht van dinsdag op woensdag buiten was achtergelaten in het Nederlandse Rijswijk, is bekend. Dat meldt de politie. De jongeman was in zijn rolstoel neergezet bij een brandweerkazerne en werd onderkoeld aangetroffen door een voorbijganger.