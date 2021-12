Britten bouwen opnieuw veldhospitalen terwijl besmettingscijfers record na record breken

De Britten zetten zich schrap voor een nieuwe coronagolf met de omikronvariant die over het land rolt. Dag na dag worden de besmettingsrecords gebroken en ook in de ziekenhuizen komen steeds meer patiënten binnen. De overheid heeft daarom beslist om opnieuw veldhospitalen te bouwen, net als tijdens de allereerste coronagolf begin 2020.

183.037 nieuwe besmettingen werden er gisteren geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en dat waren er nooit eerder zo veel. Het is de zoveelste dag op rij dat het record aan diggelen gaat.

Ook in de ziekenhuizen is er een toestroom aan patiënten. De nationale cijfers lopen intussen een week achter, maar in Engeland alleen al waren er gisteren meer dan 10.000 mensen gehospitaliseerd door Covid-19, het hoogste aantal sinds begin maart. Het gaat om een stijging met 48 procent in een week tijd. De regering heeft daarom besloten om opnieuw veldhospitalen te openen. De werken starten nog deze week.

Acht sites

Het gaat in een eerste fase om acht sites in Engeland, die genoemd worden naar de bekende verpleegster Florence Nightingale. De veldhospitalen kunnen bijspringen als de reguliere ziekenhuizen het aantal patiënten niet meer de baas kunnen. Voldoende personeel vinden om ze te bemannen zal niet eenvoudig zijn en daarom worden ze opgericht op de terreinen van ziekenhuizen zelf.

Volledig scherm © AP

Er zullen telkens 100 patiënten terechtkunnen die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te blijven, maar ook niet gezond genoeg om weer naar huis te kunnen. Het personeel dat er werkt zal bestaan uit verpleegkundigen, consulenten en zowel klinische als niet-klinische krachten. Zij zullen de patiënten in de gaten houden en verzorgen, terwijl ze herstellen van Covid-19.

Daarnaast worden ook voorbereidingen getroffen voor een eventuele ‘super surge’ - een vloedgolf - in het aantal ziekenhuisopnames. Er worden locaties geselecteerd zoals fitness- en opleidingscentra, waar indien nodig snel nog eens 4.000 extra ziekenhuisbedden gecreëerd kunnen worden.

Volledig scherm © EPA

De uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit is geen overbodige luxe, zo blijkt. Nu al gebruiken ziekenhuizen hotels en zorgcentra om coronapatiënten op een veilige manier te kunnen ontslaan, zodat er bedden vrijkomen voor andere patiënten die hulp nodig hebben.

Voet van oorlog

Volgens professor Stephen Powis - National Medical Director voor England bij de National Health Service (NHS) - is de gezondheidsdienst “op voet van oorlog” door het stijgende aantal besmettingen en hospitalisaties. “We weten nog niet hoeveel mensen die een coronabesmetting oplopen gehospitaliseerd zullen moeten worden, maar afgaande op het aantal besmettingen kunnen we niet afwachten om actie te ondernemen. We hadden gehoopt dat we de originele veldhospitalen nooit meer nodig zouden hebben en hopen nog altijd dat we de nieuwe tijdelijke sites niet effectief zullen moeten gebruiken.”

Volledig scherm © AP

Dat zegt ook Brits minister van Volksgezondheid Sajid Javid. “We hopen ze niet nodig te hebben, maar we moeten voorbereid zijn op alle mogelijke scenario's en onze capaciteit snel kunnen verhogen.”

Als onderdeel van een overeenkomst met Hospice UK kunnen nog eens 4.800 patiënten die opvolging nodig hebben maar niet in het ziekenhuis hoeven te blijven, hulp krijgen in een verzorgingstehuis of van medewerkers die aan huis komen. Er komen ook virtuele veldhospitalen, waar patiënten opgevolgd kunnen worden.

Britse huisartsen hebben daarnaast de beschikking over een kwart miljoen toestellen om de zuurstofgraad in het bloed te meten via de vingertop. Daarmee kunnen patiënten hun eigen toestand in de gaten houden en wordt vermeden dat ze naar het ziekenhuis moeten.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: