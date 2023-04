Britten beschuldigd van vertragen evacuaties andere landen uit Soedan

Soedanese ex-leider Al-Bashir zou in ziekenhuis in Khartoem liggen

Omar al-Bashir, het vroegere staatshoofd van Soedan, die met harde hand over het land heerste, zou behandeld worden in een militair hospitaal in hoofdstad Khartoem. Dat zeggen bronnen in legerkringen. Al-Bashir wordt gezocht door het Internationaal Strafhof.